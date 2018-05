Petrarca Padova campione d'Italia Calvisano schiantato: 13. scudetto

di Ivan Malfatto

PADOVA - Il Petrarca Padova conquista il suo 13° scudetto, il primo in una finale giocata in casa, battendo per 19-11 i campioni in carica del Patarò Calvisano nell'ultimo atto dell'88° campionato di rugby, davanti ai circa 6.500 spettatori dello stadio Plebiscito. La partita è stata decisa dal 100% al piede del mediano d'apertura Andrea Menniti Ippolito (2 calci, 2 drop, 1 trasformazione, 14 punti) e dalla meta di Simone Rossi. Calvisano ha risposto con la meta di Giovanni Pettinelli e i due calci di Juan Novillo.



Pronostico rispettato, il Petrarca è stata la squadra più brillante e ha chiuso al primo posto la regular season. Calvisano, martoriato dagli infortuni, è riuscito a restare aggrappato al risultato fino a 12' dalla fine quando un drop da metà campo di Menniti-Ippolito (uomo del match) ha chiuso di fatto l'incontro.

