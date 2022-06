PADOVA - Diventano a pagamento i parcheggi di via Volturno legati al recupero dell’ex stabilimento Vescovi. L’area, fino a qualche giorno fa a sosta libera infatti, veniva utilizzata da chi lavora in centro storico e ha la necessità di lasciare in sosta l’auto per tutta la giornata. Il risultato è che i 32 posti auto in questione, invece di essere utilizzati a rotazione, risultavano sistematicamente occupati. Il tutto a discapito dell’area limitrofa dove, invece, la sosta, ormai da anni, è a pagamento. A fronte di questo, mercoledì scorso il settore Mobilità ha licenziato un’ordinanza che istituisce la sosta a pagamento (1,10 euro all’ora) in tutta l’area.

«L’applicazione della tariffa oraria svolge un ruolo fondamentale nell’utilizzo della dotazione di sosta esistente, consentendo di distribuire i flussi di traffico e razionalizzare la domanda in rapporto a questa esigenza. Un’esigenza che sussiste anche nel nuovo parcheggio privato, con vincolo di uso pubblico, realizzato a seguito della ristrutturazione dell’ex torrefazione Vescovi – si legge nella premessa dei dispositivo - pertanto, al fine di razionalizzare l’offerta in funzione della domanda e della necessità di evitare il fenomeno della sosta inoperosa e prolungata, si ritiene opportuno estendere la sosta a pagamento del parcheggio di via Volturno angolo via Vicenza anche al suddetto parcheggio». In virtù di questa premessa, il Comune ha deciso, appunto, di estendere l’area di sosta a pagamento di via Volturno ai 32 stalli all’interno del parcheggio a uso pubblico a cui si accede dal numero civico 2. I posti auto saranno a pagamento dalle 8 alle 20 nei giorni festivi. A gestire il nuovo parcheggio sarà Aps Holding.

Ad aprile, intanto, sono partiti i lavori di recupero dell’ex area di sevizio all’angolo tra via Aspetti e via Vecellio all’Arcella. Area che diventerà un parcheggio a servizio dei commercianti dell’Arcella. Si tratta di un’area che, da oltre 15 anni, è abbandonata. Uno spiazzo che, progressivamente, si è degradato. Come prima cosa, l’area sarà bonificata perché il terreno è saturo di idrocarburi. A seguire saranno realizzate delle aiuole e saranno messi a dimora degli alberi. Saranno anche realizzati dei posti auto che saranno messi disposizione delle attività commerciali della zona. Per l’acquisto del terreno il Comune ha stanziato 40 mila euro. Aps Holding, invece, provvederà a realizzare i parcheggi e all’intervento di riqualificazione. Una volta finiti i lavori, l’Arcella potrà contare su una nuova area di sosta che potrebbe contribuire al rilancio del quartiere.