PADOVA - «Il futuro? È un'area ospedaliera senza le auto». Se ci riuscisse, il direttore generale dell'Azienda Giuseppe Dal Ben sarebbe in odore di santità. Ma se guardiamo attentamente il Piano degli spostamenti casa-lavoro appena redatto, ci rendiamo conto che ha già gettato le basi per questo obiettivo. Quello stesso che l'estate scorsa in una intervista al Gazzettino gli fece dire che stava pensando di proporre la chiusura alle auto di via Giustiniani.

Obiettivo: portar via mille auto al giorno

«Il problema della circolazione dentro l'area dell'ospedale e di trovare parcheggio è annoso. Stiamo cercando la soluzione migliore in accordo con i sindacati e con il Comune - aggiunge -. Abbiamo già fatto un intervento sul multipiano di via Gattamelata dove abbiamo aumentato i posti a favore dei dipendenti e sull'area di sosta di via Orus, dando risposta alle richieste in graduatoria. Chiaramente non bastano. Dovremmo avere l'area ospedaliera libera. Per questo abbiamo pensato alle due soluzioni più vicine, alla Cittadella e all'ex gasometro, quest'ultimo sarebbe collegato a via Cornaro con la costruzione di un ponticello. In questo modo potremmo già alleggerire le auto dei dipendenti dentro l'ospedale lasciando spazio all'utenza. Oppure dare anche all'utenza il servizio di collegamento per l'ospedale. Io penso che su una strada come via Giustiniani dovrebbe entrare solo chi ha effettivamente bisogno, gli utenti. Pur rimanendo pubblica con il passaggio di tram corriere e taxi è naturale che abbia una evoluzione di questo genere, con zone di sosta dedicate». Nel Piano si individuano già soluzioni per portare via dall'area quasi un migliaio di auto al giorno, sfruttando da una parte la zona dell'ex gasometro, da cui raggiungere l'ospedale a piedi in cinque minuti. Dall'altra i parcheggi Fiera-Cittadella collegati tramite bus e navette.

La situazione attuale

In questo momento la dotazione vede 580 posti all'Autosilos di cui 480 assegnati ai dipendenti. Poi nel parcheggio aziendale di via Orus vi sono altri 260 posti assegnati. Si va per graduatoria e i posti dichiarati hanno un valore indicativo viste le turnazioni. A questi si aggiungono 64 posti al parcheggio Esu in via San Massimo e 28 posti al parcheggio aziendale in via Sant'Eufemia. C'è già il parcheggio alla Cittadella in zona Stanga a pagamento con tariffa agevolata. Ma ci sono solo quattro adesioni. Situazione critica al Sant'Antonio. C'è solo il parcheggio comunale da 80 posti. Per il personale c'è un park riservato con badge per 112 posti auto. All'interno circa 200 posti liberi, destinati anche all'utenza. Da notare che solo il personale supera i 700 effettivi.

Le proposte in campo

Il gestore del parcheggio alla Cittadella della Stanga ha proposto 700 posti da destinare in via esclusiva ai dipendenti dell'Azienda ospedaliera. È in corso una trattativa con il Comune per attivare una fermata dell'autobus con orari modulati sulle fasce di ingresso e uscita e il posizionamento di bici elettriche a noleggio. Seconda ipotesi: un accordo fra Aps e Busitalia per riservare ai dipendenti 200 posti al park nord della Fiera. Da lì i dipendenti raggiungerebbero l'ospedale con i bus 5 e 14. Busitalia ha già dato l'assenso al prolungamento delle corse. Park e abbonamento sarebbero a carico del dipendente. Il terzo intervento riguarda la possibilità di usare i parcheggi che si trovano in zona Voltabarozzo. Il park Piovese è collegato con la zona di via Gattamelata con diverse linee. Il Bembo è collegato con Pontecorvo con la linea invernale Lis. Sono in corso colloqui con il Comune (200 posti si stima sui 500 totali) per la sosta gratuita.