PADOVA - Parcheggi gratis, corse del tram potenziate e sold out per l'abbonamento di Buisitalia a 10 euro. In occasione delle festività natalizie il Comune scommette tutto sul trasporto pubblico. Oggi, intanto, in centro arriva in città Babbo Natale, si aprono i mercatini nelle piazze e, in serata, palazzo Della Ragione s'illuminerà grazie al videomapping.

I TRASPORTI

Dal 15 dicembre e fino a Natale, per contribuire a ridurre la circolazione di veicoli e potenziare l'offerta di mobilità sostenibile, i parcheggi scambiatori della Guizza e di Pontevigodarzere saranno completamente gratuiti. Non solo. Oggi, tutte le domeniche di dicembre (10-17-24 ) il 6 e il 7 gennaio, dalle 14 in poi, le corse del tram saranno effettuate con una frequenza di 8 minuti invece che di 14. Nella giornata del 24 verranno implementate anche le corse dei bus. In poco più di una settimana, poi, si sono esauriti i 7.829 abbonamenti mensili a 10 euro, messi a disposizione da Busitalia grazie ad un finanziamento da 250mila euro stanziato da Palazzo Moroni.

LA SODDISFAZIONE

«Nelle prossime settimane è previsto un afflusso da record di persone in città, e per questo stiamo mettendo in campo iniziative per potenziare il trasporto pubblico, nell'ottica di offrire un servizio più efficiente ma anche di ridurre il numero di automobili in circolazione - ha spiegato ieri l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Mi preme evidenziare come dei quasi 8mila abbonamenti in promozione 2.292 siano nuovi abbonati. Tutte persone che lo sono o per la prima volta o dopo molto tempo».

«Il trasporto pubblico non è un elemento secondario nello sviluppo della città, ma anzi è al centro delle nostre politiche - ha aggiunto il sindaco Sergio Giordani - Non solo con il grande investimento per le due nuove linee tranviarie, ma anche con piccole azioni in collaborazione con l'azienda, stiamo costruendo un servizio sempre più efficiente, veloce, funzionale».

GLI APPUNTAMENTI

L'8 dicembre è anche il giorno in cui prendono il via i mercatini di Natale. Oltre al già attivo villaggio di Babbo Natale in Piazza Eremitani, fino al 7 gennaio da oggi saranno presenti mercati e specialità enogastronomiche tra le piazze e le vie adiacenti al centro storico. A questo si aggiunge il consueto "Natale artigiano" in Piazza Capitaniato. Oggi è anche il giorno in cui si accende la magia del videomapping. Una danza di colori, forme e musica che, dalle 17 alle 24 vedrà protagonista Palazzo della Ragione, lato piazza delle Erbe. A questo si aggiunge l'illuminazione statica di alcuni importanti monumenti quali: Torre dell'Orologio e Palazzo del Capitanio, Loggia della Gran Guardia, Palazzo della Ragione - lato piazza dei Frutti, facciata ovest di Palazzo Moroni, Santuario dell'Arcella. L'8 dicembre è anche il giorno di Babbo Natale che, questo pomeriggio, arriverà a bordo del tram dal capolinea nord, raggiungerà Prato della Valle da dove poi ripartirà a piedi percorrendo via Umberto I, accompagnato dalla marching band, per proseguire con i musicisti attraverso via Roma fino ad addentrarsi nella zona del Ghetto. Da qui si sposterà nella zona delle Piazze, e da lì fino al Liston per proseguire il suo percorso in via San Fermo e finalmente arrivare al Villaggio di Babbo Natale in Piazza Eremitani. La simpatica mascotte JJ di CocoMelon visiterà, invece, il villaggio di Babbo Natale domenica prossima. «Nelle ultime settimane abbiamo registrato una crescita continua nel numero di presenze in città e con il ponte dell'Immacolata entriamo nella fase clou di questo Natale - ha concluso l'assessore al Commercio Antonio Bressa - Saremo accompagnati dall'avvio di attrazioni particolarmente attese quali i mercatini e il videomapping, che completeranno un'iconica atmosfera natalizia».