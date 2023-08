PADOVA - Papa Francesco che si ferma, emozionato, in meditazione davanti al busto e lo sfiora quasi a chiedere conforto e consiglio al Santo di tutti, Antonio di Padova, ma da Lisbona. Una istantanea diffusa ieri dai frati dal Santo da mons. Diego Giovanni Ravelli, delegato pontificio della Basilica del Santo e maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, che appare in foto accanto al Pontefice.

Il busto reliquiario è stato portato dai pellegrini della Basilica del Santo che hanno preso parte alla Giornata Mondiale della Gioventù ed è rimasto nella disponibilità del Santo Padre fino a domenica. Nella giornata di sabato si era diffusa una voce seconda la quale il busto che raffigura Sant’Antonio sarebbe stato esposto sull’altare dove Papa Francesco ha celebrato la messa finale: così però non è stato, anche se In diverse occasioni la figura di Sant’Antonio è stata citata dal Santo Padre che nei giorni scorsi aveva salutato i religiose lisbonesi, con una battuta che li ammoniva a stare attenti perché i padovani avrebbero rubato il Santo ai portoghesi. A questa hanno replicato i frati padovani rinnovando l’invito al Papa a visitare la città, mentre il vescovo Claudio Cipolla stando al gioco ha sottolineato che la basilica del Santo è sotto la giurisdizione della Santa Sede.

La foto è stata scattata prima dell’incontro con oltre un milione di giovani, avvenuto nella serata di sabato nel Parque Tejo di Lisbona: il Papa, che ha accanto a sè monsignor Ravelli, maestro delle liturgie presiedute da Francesco e da qualche mese delegato pontificio della Basilica del Santo, sembra quasi chiedere consiglio ad Antonio, uno dei santi più amati al mondo ed al quale si rivolgono con devozione persone di tutte le età ed estrazione sociale. Di lì a poco il discorso della veglia ai giovani. «Tutti siamo amati così come siamo», ha detto Papa Francesco. Sembra quasi che il fuori programma sia stato suggerito nell’incontro ravvicinato con il reliquiario arrivato da Padova. Particolarmente felici di questa attenzione a Sant’ Antonio i frati della Pastorale giovanile e vocazionale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova che per la GMG hanno coinvolto 175 giovani, un gruppo eterogeneo quello aggregato ai frati, con 25 minorenni e poi una decina di giovani per ogni anno di età dai 18 ai 27, più qualcuno di 28 e 29, accompagnati da una decina di frati, alcune suore e laici, che hanno fatto da scorta al busto reliquiario di Sant’ Antonio, rafforzando il legame già stretto tra il Portogallo e Padova, e hanno avuto modo di interfacciarsi anche con tanti giovani portoghesi legati ai frati conventuali francescani.