PADOVA - Una frase di Papa Francesco su Sant'Antonio e la risposta simpatica dei frati del Santo sembra poter rilanciare l'ipotesi di una visita del pontefice alla città di Padova.

La battuta

Il Papa, appena giunto a Lisbona, capitale del Portogallo per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, mercoledì sera ha anche chiuso i Vespri nel monastero di San Girolamo ad una celebrazione dedicata ai religiosi portoghesi, con una battuta: «Mi raccomando: pregate la Madonna, pregate Sant'Antonio, apostolo instancabile, se lo sono rubato quelli di Padova». Sant'Antonio infatti è nato a Lisbona ed è patrono del Portogallo. Il gruppo francescano ha partecipato al "Perdon d'Assisi" come racconta il project manager di Antonio 800, Alberto Friso, e intanto con la stessa ironia usata da Papa Francesco ha risposto anche con un invito a venire magari a Padova: «Sono gli scherzi della Provvidenza di Dio che hanno portato sant'Antonio a vivere la sua vocazione francescana lontana dalla sua patria. Noi da Padova abbiamo pensato che sia un bel segno tornare sui suoi passi accompagnati dalle reliquie del Santo, da Padova a Lisbona. E poi sant'Antonio è il santo del mondo». Ed ha aggiunto: «Siamo contenti che il Papa abbia nominato Padova. Saremo ancora più contenti se Francesco venisse pellegrino a visitare il luogo dove riposa sant'Antonio». Vi è infatti una simpatica rivalità tra Padova e Lisbona: nei luoghi antoniani della capitale portoghese infatti Sant'Antonio viene citato come santo di Lisbona, mentre è universalmente noto come Sant'Antonio di Padova. Lo stesso vescovo della Città del Santo monsignor Claudio Cipolla lo ha ricordato ribadendo l'universalità di Sant'Antonio: «Siamo nella terra che ha dato i natali a Sant'Antonio, che per i portoghesi è appunto Sant'Antonio di Lisbona, per la maggior parte dei fedeli è però definito come Sant'Antonio di Padova, sicuramente è un santo di tutti e noi padovani siamo particolarmente riconoscenti e legati alla città e dalla nazione che gli hanno dato i natali».

Il rapporto

Un legame stretto quindi quello che unisce Padova a Lisbona, rafforzato anche dalla presenza già da qualche anno del Nunzio apostolico, il rappresentante diplomatico del Papa presso il Portogallo, che è un padovano: monsignor Ivo Scapolo, nato e cresciuto ad Arzercavalli, frazione di Terrassa Padovana. A Lisbona in questi giorni è presente anche una rappresentanza di giovani legati alla Basilica del Santo, che hanno portato con loro anche una reliquia insigne di sant'Antonio, che viene poi esposta in alcuni momenti pubblici internazionali di preghiera e benedizione. A sottolineare il legame con il Santo "di" Padova, ma "da" Lisbona, i giovani indosseranno la maglietta realizzata per l'occasione, dove un sorridente frate Antonio cammina portando sulle mani i nomi delle sue due città. I frati della Pastorale giovanile e vocazionale della Provincia Italiana di S. Antonio di Padova hanno coinvolto ben 175 giovani in quest'avventura, un numero significativo per quanto non paragonabile alle migliaia di iscritti coinvolti dalle diocesi.

I frati

Soddisfatti i frati del Centro Francescano Giovani della Basilica del Santo: «Iniziando a programmare la partecipazione alla GMG dei giovani che frequentano i nostri gruppi del Nord Italia, ci eravamo tarati sull'ultima edizione europea, Cracovia 2016, quando partirono in circa 50 giovani. Speravamo di raggiungere almeno quel risultato anche nel 2023. Invece abbiamo più che triplicato. E abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché non riuscivamo più a gestire la logistica per altri che pure avrebbero voluto essere con noi».