Lavori, chiude il casello di Padova Zona Industriale: l'alternativa

PADOVA - Sulla A13 Bologna- Padova, per programmati lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle ore 22 di venerdì 31 gennaio alle 6 di sabato 1 febbraio, sarà chiuso il casello di Padova Zona Industriale, in entrata verso la A4 Torino-Trieste e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Padova sud. © RIPRODUZIONE RISERVATA