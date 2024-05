Conselve. Esplode il forno, mamma e la sua bimba di 3 anni finiscono in ospedale: forse una bombola difettosa

CONSELVE (PADOVA) - Esplosione in casa, una donna e la sua bimba di 3 anni finiscono in ospedale. Momenti di paura questa mattina, 24 maggio, a Conselve. Intorno alle 10.30, la donna stava cuocendo in forno del pane, in uno spazio esterno adiacente alla casa. Ad un certo punto l'elettrodomestico è esploso.

Sembra che alla base ci sia il cattivo funzionamento di una bombola ma le cause sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco. La donna ha riportato ustioni di secondo grado in più parti del corpo ed è stata portata all'ospedale di Padova in elicottero. La bimba è rimasta ferita ma non in modo grave, è stata accompagnata a Schiavonia.