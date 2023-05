PADOVA - È un percorso fluviale alla scoperta di una Padova insolita, vista da una prospettiva che la rende ancora più affascinante. E stamane a solcarlo ci saranno oltre 400 persone che, a partire dalle 12, parteciperanno alla seconda giornata della Padova Water Marathon aperta ai canoisti, ma anche a coloro che decideranno di cimentarsi con il tour a bordo di qualsiasi tipo di imbarcazione. Del circuito acquatico in partenza alle 12 dalla Canottieri, e che si tocca poi la Specola, le Riviere, Porte Contarine, Portello, Golena San Massimo con ritorno alle chiuse di Voltabarozzo, fa parte anche il tratto del Piovego a ridosso di Ponte Molino dove staziona una coppia di cigni alla quale nei giorni scorsi qualcuno ha tolto il nido su cui aveva deposto le uova e iniziato la cova: come hanno documentato fotograficamente alcuni cittadini che li amano e che nutrono, gli splendidi e maestosi volatili bianchi, che pesano ciascuno 15 chili, si erano sistemati un giardino recintato da un antico muro, ma a un certo momento non hanno più trovato la loro postazione, ma una rete per impedire loro di planare sul prato. A quel punto si sono comprensibilmente incattiviti e pertanto, nell'intento di difendere il nuovo nido che stanno preparando a 50 metri di distanza, hanno iniziato ad attaccare le imbarcazioni che percorrono la vicina sezione del Piovego, colpendo con il becco le barche e chi sta sopra. Questa mattina, quindi, già dalle 10 quando transiteranno gli agonisti impegnati nella gara internazionale, quel tratto fluviale tra Ponte Molino e Porte Contarine sarà presidiato dalla Polizia provinciale con gli agenti sui natanti, da personale della Canottieri e della Cooperativa Piovego. I controlli proseguiranno fino al primo pomeriggio per consentire lo svolgimento della manifestazione amatoriale, alla quale presenzieranno famiglie e appassionati.



I CONTROLLI

Nei giorni scorsi il vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo aveva effettuato due sopralluoghi in acqua assieme al comandante della Polizia provinciale Francesco Di Matteo, e a Filippo Vettore, organizzatore della kermesse sportiva. «Il nostro obiettivo - ha ribadito il numero 2 di Palazzo Santo Stefano - è che oggi il "cordone di sicurezza" protegga sia le persone che partecipano alla manifestazione, sia i due meravigliosi cigni che sono nel loro habitat in un momento per loro delicato come quello della nidificazione: noi siamo orgogliosi che abbiano scelto la nostra città per mettere al mondo i loro piccoli».



LA MANIFESTAZIONE

Ieri, intanto si è tenuta la prima giornata della manifestazione che si è concentrata nel nuovo Padova Water Marathon Village allestito in prossimità delle chiuse di Voltabarozzo. Alle 9 si sono tenuti i primi Match Race di Canottaggio, e poi è stata riproposta la Dragon Match Race-Trofeo Davide Papale. In aggiunta le associazioni remiere di voga alla veneta hanno partecipato all'evento storico-culturale il "Palio fluviale" con l'esposizione di barche tradizionali venete, raccontate dai vogatori padovani. Nove gli equipaggiamenti e vittoria alla Rari Nantes.

Oggi, invece, la Canottieri ospita appunto la maratona agonistica Canoe International Race (dalle 9,30 alle 12) su un unico giro di 20 Km attorno alla città. Vogatori provenienti da vari Paesi percorreranno in barca un tratto del Bacchiglione e il Tronco Maestro. Dopo il trasbordo al ponte di Sant'Agostino proseguiranno lungo le Riviere, il Piovego per poi effettuare un secondo trasbordo a Voltabarozzo, e immettersi infine nel canale Scaricatore, raggiungere il Bassanello e tornare alla Canottieri. Tra i protagonisti ci saranno atleti nazionali del calibro di Leonardo Vicentini, oro internazionale e vincitore della scorsa edizione; Cecilia Chiesa quarto posto ai mondiali, e Giacomo Frezzato della Canottieri Padova, finalista degli Olympic Hopes. Alle 12 prenderà il via il percorso amatoriale della Padova Water Marathon aperto a tutti, e poi la giornata si concluderà con la Mini Marathon, dalle 12,30 alle 15,30, su un nuovo percorso dedicato alle squadre di Canoa Giovani Under 14.