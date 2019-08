Tangenziale, spettacolare posa del nuovo ponte: 65 tonnellate in "volo"

sono iniziate le operazioni per posare lo scheletro del ponte della tangenziale di corso Argentina sopra via Vigonovese. Una gru enorme ha sollevato verso il cielo il manufatto da 65 tonnellate, assicurato con catene, lo ha orientato e lo ha posato con precisione sulle robuste spallette predisposte in precedenza. La spettacolare operazione di Veneto Strade è durata un'ora e mezza. Era presente anche l'assessore Andrea Micalizzi. Il nuovo ponte sarà inaugurato ai primi di settembre, lo scorso 19 luglio era stato demolito per motivi di sicurezza il vecchio ponte.

