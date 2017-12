Trasporti, bando da 432 milioni per la gestione di bus e corriere

di Alberto Rodighiero

PADOVA - É stato pubblicato nei giorni scorsi ile in. Dopo oltre due anni di braccio di ferro tra le amministrazioni provinciali e comunali, o meglio, la giunta Bitonci, adesso palazzo Santo Stefano e palazzo Moroni hanno deciso di adempiere alla legge e di mettere in gara la gestione di bus e tram. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 22 maggio. Nelle ultime settimane entrambi gli enti avrebbero limato il testo del bando che rivoluzionerà la gestione del trasporto pubblico per i prossimi decenni. Non è affatto escluso, infatti, che la gestione di bus e tram, alla fine possa andare ad un'azienda straniera. Nei giorni scorsi, intanto, la giunta Soranzo ha licenziato una determina in cui si dà il via libera alla pubblicazione sulla Gazzetta europea del bando di gara. Bando che è già stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana, su quella dell'Unione europea e sul sito della Provincia, in quanto stazione appaltante di tutta l'operazione. A essere messi in gara saranno 22milioni di chilometri all'anno. Il tutto si traduce il 39milioni di euro annui che il vincitore della gara potrà aggiudicarsi...