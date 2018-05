di Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - «Cari padovani, barricatevi in casa, mettete grate, allarmi e sistemi antifurto perchè, dopo l’ennesimo furto subito, ho capito che. Gli onesti barricati e i ladri liberi». È lo sfogo di una giovane padovana, residente all’, che lunedì si è vista la camera da letto messa a soqquadro dai ladri per l’ennesima volta. «Non è la prima volta che mi entrano in casa - sbotta arrabbiata - da tre anni a oggi io e i miei, che abitano accanto a me, abbiamo subito diversi piccoli furti, perfino biancheria stesa in giardino. Ci sentiamoche entrano in casa senza scrupoli perché non hanno nulla da perdere».Lunedì tra le 15.20 e le 17, racconta la giovane «qualcuno si è introdotto in casa mia forzando una finestra posta al, una bifamiliare di 2 piani con giardino, ha aperto un armadio dove tenevo alcune borse di marca rubandole. Poi hanno rovistato tra le varie scatole poste sopra una cassettiera in camera da letto e si sono portati viaIn casa non c’era nessuno, ma mia madre abita lì accanto. Entrava e usciva, ma questo non ha preoccupato affatto i ladri».