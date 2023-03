Padova, operazione al cuore da record. Tecnica mai vista in Cardiochirurgia per insufficienza mitralica severa e fibrillazione atriale

PADOVA - Un primato mondiale si registra all'Azienda ospedaliera di Padova: è stato effettuato un intervento ad altissima complessità sul cuore di un uomo di 62 anni che ha risolto due problematiche allo stesso tempo con tre interventi. Ad eseguirlo è stata l'équipe del professor Gino Gerosa, direttore della Cardiochirurgia.

L'uomo soffriva di insufficienza mitralica severa e fibrillazione atriale, aveva difficoltà a respirare. Era il primo intervento chirurgico al cuore che subiva. E qualche settimana fa è entrato in sala operatoria per la plastica della valvola mitrale (per risolvere il primo problema) e al contempo è stata eseguita la chiusura dell'auricola sinistra e ablazione epicardica. Il tutto senza fermare il cuore.

L'operazione è stata pianificata nel dettaglio realizzando anche un modello in resina trasparente con le stesse caratteristiche del cuore del paziente ed è durata circa 4 ore. Guidati da Gerosa c'erano i cardiochirurghi Vincenzo Tarzia, Augusto D'Onofrio e Luigi Garufi. Ha contribuito anche il cardioanestesista Demetrio Pittarello che ha realizzato l'ecocardiografia transesofagea tridimensionale 3D dando una perfetta visione della valvola mitrale e delle cavità cardiache.