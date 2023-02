Santa Giustina in Colle. Laboratorio tessile impiega operai in nero: multa da 100 mila euro

SANTA GIUSTINA IN COLLE / DUE CARRARE - Due controlli ad attività imprenditoriali da parte dei carabinieri. Nella mattinata di ieri, 14 febbraio, i militari della stazione di Camposampiero e del Nucleo ispettorato lavoro di Padova hanno fatto delle verifiche su un laboratorio tessile di Santa Giustina in Colle. All'interno lavoravano 10 operai di nazionalità cinese con regolare permesso di soggiorno. I carabinieri hanno trovato presidi medici scaduti ed estintori non revisionati per cui è scattata la sanzione da 10.100 euro per la titolare, una 40enne cinese. Altra multa da 100.200 euro per aver impiegato i suoi 10 operai in nero.

Il giorno precedente, invece, 13 febbraio, il nucleo antisofisticazione e sanità di Padova ha controllato una macelleria-gastronomia di Due Carrare. Qui hanno constatato la mancanza delle etichette sul pane fresco e scarsa igiene per cui è scattata la multa da 1.103 euro.