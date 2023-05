Delitto Caruso, Valentina Boscaro dal Gup per rispondere di omicidio volontario

PADOVA - Il prossimo 25 di maggio la giovane mamma Valentina Boscaro sarà davanti al Gup per difendersi dal reato di omicidio volontario, vittima il suo fidanzato Mattia Caruso. La 31enne sarà affiancata dal legale Ferdinando Bonon, mentre la famiglia del 30enne si costituirà parte civile con gli avvocati Anna Desiderio e Francesca Betto. Valentina sentita dal pubblico ministero Roberto Piccione a indagine chiuse, si è detta pentita: «Non volevo ucciderlo. Mi dispiace e sono davvero pentita per quello che ho fatto. Spesso ero vittima dei suo maltrattamenti». Tuttavia nel corso delle indagini i carabinieri non hanno trovato alcuna prova a carico di Mattia. Valentina, secondo gli inquirenti, quel 25 settembre dell'anno scorso sapeva perfettamente che sul vano sotto il freno a mano della sua Mercedes Classe A era custodito un coltello di proprietà del fidanzato. Lo ha afferrato e ha pugnalato Mattia sul petto mentre guidava. Un fendente a freddo e portato con estrema forza tanto da arrivare a trafiggere il cuore. Il 30enne, se pure soccorso in tempi rapidi, con una ferita così grave non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivere. A chiamare l'ambulanza del Suem 118 è stato un automobilista di passaggio, che ha visto Mattia riverso a terra pieno di sangue. L'ambulante è stato preso alla sprovvista, non se lo sarebbe mai aspettato di essere trafitto al cuore da una coltellata mentre era al volante.

M.A.