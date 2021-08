Offese all'asssessore Marcato per Gino Strada e lui attacca: «Via i fascisti dalla Lega»

PADOVA - «Dopo i leoni da tastiera arriva il leone da striscione, ma c'è da mettere in chiaro una cosa: nella Lega ci sono valori non negoziabili, i fascisti se ne facciano una ragione». Roberto Marcato, assessore regionale alle Attività produttive risponde così a che ha affisso nella notte uno striscione sui muri dello stadio Appiani, poco lontano dal Prato della Valle, in centro a Padova «Meglio un giorno da leoni che cento da Marcato» riporta la scritta in chiara grafica fascista.

Il riferimento è alle polemiche nate in seguito a un post di Marcato sulla morte di Gino Strada, di cui l'assessore veneto elogiava le virtù umane. I suoi seguaci non hanno però apprezzato e hanno cominciato a commentare su suo profilo con frasi ingiuriose contro Marcato e contro il fondatore di Emergency. A quel punto il politico della Lega è intervenuto con parole dure: «Via i fascisti dalla Lega».

Di qui l'evidente risentimento dell'estrema destra. Sulla scritta apparsa stamattina sta già indagando la Digos e intanto tutto il mondo politico, in modo trasversale, ha espresso solidarietà all'assessore.