Sondaggi politici elezioni europee: FdI primo partito, testa a testa tra Lega e Forza Italia. Cinque stelle tallonano il Pd

Ha settato lei la barra: "vorrei replicare il voto delle politiche". In un voto: 26 per cento.

Giorgia Meloni resta prudente sulla cavalcata elettorale da qui alle urne europee di giugno. Si accontenterebbe di un bis del consenso che un anno e mezzo fa l'ha lanciata verso Palazzo Chigi. Può sorridere, a leggere i sondaggi che oggi sembrano confermare quella cauta previsione.

I numeri

L'ultimo, una rilevazione di Ipsos per Euronews, fotografa il consenso di Fratelli d'Italia al 27 per cento. Saldamente in prima posizione fra i partiti italiani, stacca di ben otto punti il Pd di Elly Schlein, fermo al 19 per cento. Il traguardo fissato, a bocce ferme, appare dunque alla portata. Certo restano tante incognite sul percorso. Fra queste, il voto delle elezioni regionali in Basilicata del 21 aprile che possono confermare la scia vincente del centrodestra in Abruzzo, o riaprire un trauma con una nuova vittoria del centrosinistra dopo il successo alle regionali in Sardegna. Intanto però a via della Scrofa tirano un sospiro di sollievo. E gli altri? Partita ancora tutta da decidere, nel centrodestra. Dove continua il testa a testa fra Lega e Forza Italia già di fatto certificato alle politiche del settembre 2022.

Il testa a testa

I numeri di Ipsos: entrambi all'8,2 per cento. Prende forma, sfogliando i sondaggi a tre mesi dal voto Ue, la possibilità di un sorpasso cercato e ambito dal partito di Antonio Tajani sull'alleato leghista. Si vedrà. Anche qui, tante le incognite. Il voto locale, certo. E insieme la campagna elettorale per l'ordalia in Ue che già agita, soprattutto nel Carroccio, il dibattito interno ai partiti. Forza Italia avrebbe quindi guadagnato mezzo punto sui leghisti in un anno e mezzo. Nelle sfide locali, dove però le geometrie sono tutt'altre, il sorpasso è già diventato realtà: in Abruzzo l'ex creatura politica di Berlusconi ha quasi doppiato la Lega.

Il testa a testa ancora non c'è, ma non è così lontano, invece, nel campo largo del centrosinistra. In recupero il Movimento Cinque Stelle. Stando alle rilevazioni Ipsos, il partito guidato da Giuseppe Conte tallona il Pd al 17,4 per cento: 1,6 punti sotto. Distanze non chilometriche, se paragonate al solco più ampio fotografato dal voto delle politiche, con quasi tre punti a distanziare i riottosi alleati. I democratici, si diceva, vivono invece una fase di stallo: 19 per cento. Quanto basta a Schlein, per ora, a tenere in mano il timone del campo largo. Non basta invece a impensierire Meloni e la destra al governo.

Le proiezioni

In sostanza, a leggere i numeri Ipsos, le elezioni europee si confermano un voto di mid-term: una lastra di maggioranza e opposizioni nel mezzo della legislatura. Se però il consenso non sembra aver subito scossoni significativi rispetto alle politiche, diversissima sarà la mappa elettorale del Parlamento europeo.

Sempre stando ai dati Ipsos/ Euronews, FdI potrebbe portare nell'emiciclo di Strasburgo ben 24 seggi sui 76 totali spettanti all'Italia. Più di un terzo. Molto ridotta evidentemente la proiezione dei leghisti all'Europarlamento. Anche qui si profila un pareggio con Forza Italia: sette seggi a testa. Rapporti di forza equilibrati anche per il campo largo: stando a queste proiezioni, il Pd avrebbe 17 seggi, i Cinque Stelle 16.