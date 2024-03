VENEZIA - La voce è tornata a circolare nelle ultime ore, spinta in Veneto dai sussurri romani: «Gianpaolo Bottacin candidato alle Europee con Forza Italia». Effettivamente risulta che la proposta sia stata formulata dal coordinatore azzurro Flavio Tosi all’assessore leghista, ma emerge anche che quest’ultimo abbia declinato l’offerta, che peraltro in precedenza pure il suo collega Roberto Marcato avrebbe lasciato cadere. Fi sarebbe dunque ancora alla ricerca di un profilo di peso da inserire in lista per la circoscrizione Nordest, accanto all’ex sindaco di Verona, determinato secondo le indiscrezioni a tirare la volata al partito, per poi lasciare però lo scranno al primo dei non eletti.

I pettegolezzi

I contatti tra Tosi e Bottacin risalirebbero ancora a gennaio, quelli con Marcato sarebbero precedenti. Nei mesi scorsi, in effetti, si erano diffusi i pettegolezzi sul corteggiamento del forzista ai “delusi” della Lega. Adesso ha ripreso a girare la chiacchiera del bellunese in pista per Bruxelles, forte delle 9.077 preferenze ottenute alle Regionali 2020 nella più piccola provincia veneta (anche per numero di elettori), così come agli azzurri avrebbe fatto comodo il bottino di 11.657 voti raccolti dal padovano, recordman di quella tornata. Chissà perché è rispuntata proprio in questo frangente, ma di certo l’ipotesi è già tramontata.

Costi e tempi

Questione di costi e di tempi, pare di capire. Sul mercato delle campagne elettorali, una corsa per l’Europarlamento viene stimata mediamente in 100.000 euro, con punte che possono raggiungere i 250.0000. Ma un conto è avere davanti a sé un anno per farsi conoscere con la nuova casacca, un altro è poter disporre solo di pochi mesi: le urne sono fissate per l’8 e 9 giugno. Nel caso di leghisti dalla lunghissima militanza come Bottacin e Marcato, oltretutto, non verrebbe escluso il rischio di confusione nell’elettorato: si tratta di figure identificate da sempre con la Lega, magari il bellunese con un profilo un po’ più istituzionale, il padovano con un’anima decisamente più verace. Comunque sia, i diretti interessati non commentano. Le loro dichiarazioni pubbliche, nei giorni scorsi, si sono limitate alle riflessioni sul 2025, quando entrambi non potrebbero essere confermati nell’eventuale Giunta. Ha detto Bottacin a Trissino, a margine dell’inaugurazione del bacino di laminazione: «Ho sempre mantenuto la professione di ingegnere, nel caso continuerò a fare quella. Un po’ mi dispiace lasciare l’opera a metà, perché se ci fosse la possibilità mi piacerebbe poter concludere il “piano Marshall” contro il dissesto idrogeologico, ma c’è una legge regionale che pone il limite dei due mandati per gli assessori». Ha affermato Marcato ad Antennatre, ospite di “Ring”: «Cambiare la classe politica? Allora non si capisce per quale motivo si stia facendo la battaglia della vita per il quarto mandato del presidente Zaia». Non una parola, invece, sulle Europee, tanto meno su Fi.

Obiettivo 10 per cento

Forza Italia dunque dovrà rivolgersi altrove in Veneto, per conseguire il risultato che si è prefissato il leader nazionale Antonio Tajani: «Siamo convinti che l’obiettivo del 10% alle elezioni europee sia un obiettivo raggiungibile». Per il momento il capolista dovrebbe essere Tosi, con l’idea però di restare a fare il deputato a Montecitorio, in attesa di candidarsi ufficialmente per la Regione. Non a caso ieri il suo staff ha diffuso il video con l’intervista di Tajani al Tg1, in cui il forzista ha rilanciato l’investitura del coordinatore veneto: «È stato sindaco di Verona, assessore regionale alla Sanità, ha una straordinaria conoscenza e molti consensi, potrebbe essere lui il miglior candidato».