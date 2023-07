PADOVA - È stato pubblicato ieri il bando da 5,2 milioni di euro per la progettazione della nuova questura in via Anelli: i cantieri si apriranno nei primi mesi del 2025 e a disegnar e la futura sede della polizia quasi sicuramente sarà un grande studio di progettazione.

Come annunciato una ventina di giorni fa, a p alazzo Moroni (che è stazione appaltante dell’opera che sarà finanziata con 62 milioni di euro dal ministero dell’Interno) è scattato il conto alla rovescia per realizzare la nuova q uestura che dovrà prendere il posto di quello che per anni è stato conosciuto come il Bronx p adovano. Dopo che lo scorso 8 giugno la giunta ha approvato il Documento preliminare di progettazione dell’opera, ieri in Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il bando di gara europeo.

«Un bando – ha spiegato il vicesindaco Andrea Micalizzi – che vale complessivamente 5,2 milioni di euro. Di questi 2,9 milioni di euro sono destinati alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva , mentre ciò che resta ( quasi 2,3 milioni ) servir à per la direzione lavori. Un’opzione, quest’ultima, di cui a seconda dell’offerta decideremo di avvalerci o meno».



Il cronoprogramma

In tutti i casi le offerte dovranno arrivare entro e non oltre il prossimo 31 agosto. A quel punto sarà una corsa contro il tempo per realizzare l’opera. A fine settembre, infatti, sarà indicato il progetto vincitore della gara ed entro il prossimo dicembre saranno pronti i primi rendering e quindi le immagini della nuova questura. A giugno dell’anno prossimo, poi, dovrà essere elaborato il progetto definitivo, mentre l’esecutivo arriverà nell’autunno 2024. Fatto questo, i lavori saranno messi in gara e assegnati entro la fine dell’anno prossimo. Questo significa che i cantieri si apriranno nei primi mesi del 2025 per durare circa tre anni. Di conseguenza l’immobile dovrebbe essere ultimato per il 2028.

Trattandosi di una struttura utilizzata dalla p olizia di Stato, per ragioni di sicurezza e segretezza alcuni documenti indispensabili per la formulazione dell’offerta saranno inviati ai concorrenti solo a seguito di richiesta con sottoscrizione di apposita dichiarazione di rispetto del vincolo. Micalizzi non nasconde poi che si tratta di un intervento decisamente ambizioso e che l’obiettivo è che a progettarlo sia uno studio professionale affermato e in grado di garantire professionalità che spaziano nei campi più svariati.

Gli sviluppi

«La composizione del gruppo di lavoro per la progettazione dell’opera dovrà essere di almeno 9 professionisti – ha concluso il numero due di p alazzo Moroni – dovranno esserci un coordinatore delle prestazioni, uno strutturista esperto, un impiantista termomeccanico - termotecnico, un impiantista elettrico - elettrotecnico, un coordinatore della sicurezza, un geologo, un archeologo, un progettista del paesaggio e un progettista di ingegneria dei trasporti oltre ad altri 5 professionisti che dovranno affiancare il lavoro dei loro colleghi».

L'edificio