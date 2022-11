Operazione per non avere figli a 23 anni, la scelta dell'influencer Francesca Guacci scatena le donne dei social

MASSANZAGO (PADOVA) - Sono soprattutto donne gli utenti dei social che si sono scagliate contro la decisione di Francesca Guacci, 28 anni, di Massanzago, fitness influencer che sui social parla spesso di palestra, alimentazione e benessere psicofisico, di sottoporsi a 23 anni all’operazione di salpingectomia. Una scelta la sua, che rende nota a 28 anni e che è frutto di una scelta ponderata, meditata e assolutamente consapevole. Come lei stessa dice. Ma soprattutto è una scelta personale che non viola nessuna legge e quindi insindacabile. Sono inevitabili però i commenti del popolo dei social e in predominanza sono negativi. Quelli positivi hanno comunque una vena polemica: « Piuttosto che abortisca, meglio così ». E ancora: « Sempre meglio che fare i figli e abbandonarli ». E la libertà di scelta sul proprio corpo sembra passare in secondo piano per la tagliente giuria dei social. A rispondere è la stessa Guacci con modi educati e anche qualche smile.

Le accuse mosse a Francesca dal popolo dei social

Tra le accuse mosse alla ragazza ci sono quelle della ricerca di visibilità e di nuovi follower. «Non c’è nulla di male nel cercare visibilità, ma ti assicuro che non userei proprio questo come primo mezzo per ottenerla», risponde Francesca. I commenti sono dettati soprattutto dal fatto che Francesca Guacci sia indubbiamente una ragazza molto bella che sui social si mostra in maniera provocante e sensuale anche mentre fa gli allenamenti in palestra. Ma numerosi sono anche quelli che la giudicano per l'età in cui ha fatto questa operazione. «Per carità ognuno è libero e non si giudica ma 23 anni si è giovani e tante cose possono cambiare nella vita, magari a 40 ti viene il desiderio opposto meglio lasciare delle porte aperte per non precludersi nulla», scrive una signora. E lei risponde: «Non mi pare proprio il caso di aspettare i 40, per una questione del genere. Ora comunque ho 28 anni e sono molto serena e convinta di ciò che ho fatto». E aggiunge: «Ogni decisione porta con sé una responsabilità. Non credo che mi pentirò mai. E, se anche dovesse accadere, penserò alla fecondazione in vitro». Una signora commenta: «Non tutte hanno l'istinto materno». E anche qui lei risponde: «In realtà lo abbiamo tutte, però ciascuna di noi lo canalizza in modo differente»

