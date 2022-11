PADOVA - Da «Non è mica un vestito che cambi in negozio se non ti piace» a «Fai quello che devi fare e taci» sono tantissimi i commenti che il popolo del web ha indirizzato a Francesca Guacci, 28 anni, che 5 anni fa si è sottoposta a un'operazione per togliere le tube, così da non restare incinta. E lei risponde a tono.