Torna un corteo no vax, in 300 da piazzetta Sartori a Prato della Valle

PADOVA - Nel primo pomeriggio oggi Padova ha visto il ritorno dei cortei no vax. Circa 300 persone si sono radunate in piazzetta Sartori per poi sfilare fino a Prato della Valle, attraverso le vie laterali del centro storico. Si tratta del primo corteo dopo i divieti imposti nel periodo natalizio dal prefetto Raffaele Grassi, divieti che per qualche mese avevano fatto sì che i no vax si radunassero solo in sit-in.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Ospedale di Schiavonia, bagarre al sit-in, Zaia contestato, i sindaci... PADOVA Agenti accerchiati e aggrediti, piano contro i no vax nelle piazze.... IL RITROVO Aperitivo domenicale no-vax: in 200 a ​Villa Contarini di Piazzola... PADOVA Protesta davanti al liceo Fermi, il prof no vax Antonio Trivellato...

Immancabili gli slogan «La gente come noi non molla mai», «Libertà» e «Giustizia». Il corteo era scortato dalla polizia e non si sono verificati incidenti. In Prato della Valle è stato montato un palco da cui hanno parlato alcuni relatori.