PADOVA - Si abbassano le temperature e, come accade ogni anno in questa stagione, torna il Piano neve. Oltre 400 tonnellate di sale per mettere in sicurezza cavalcavia, strade e marciapiedi, venti mezzi a disposizione e un investimento da 250mila euro. Sono questi i numeri messi in campo da Palazzo Moroni per far fronte ai mesi invernali.

Anche se per i prossimi giorni non sono previste nevicate, in Comune tutto è pronto per far fronte all’inverno che, dal punto di vista meteorologico, convenzionalmente è iniziato lo scorso 1° dicembre e terminerà a fine febbraio.



L’ANALISI

«Di notte siamo già scesi sotto zero in più di qualche occasione – ha spiegato ieri il vicesindaco Andrea Micalizzi – proprio per questo in due o tre occasioni siamo usciti con gli spargisale per salare cavalcavia, rotatorie e i tratti stradali più a rischio». «Nel caso in cui dovesse nevicare – ha detto ancora il numero due di Palazzo Moroni – siamo pronti a uscire con gli spazzaneve per sgomberare le strade. La Protezione civile invece si occuperà dei marciapiedi».

Nel dettaglio il piano si sviluppa principalmente attraverso l’esecuzione di due fasi. La prima consiste nel trattamento antighiaccio di circa cento punti sensibili individuati, corrispondenti a cavalcavia, viadotti, sottopassi, rotatorie e svincoli che sono i primi ad essere trattati data la loro natura strategica. La seconda consiste nel trattamento di tratti di strada di primaria importanza individuati nella planimetria della città. Per non farsi trovare impreparato in caso di precipitazioni abbondanti, ormai da anni il Comune si è dotato di un radar meteo in grado di prevedere con largo anticipo le perturbazioni.



LE NORME

In caso di neve anche i privati cittadini devono ottemperare ad alcuni obblighi. Obblighi che sono contemplati dal Regolamento di polizia urbana. Tutti infatti sono tenuti a spazzare la neve dal proprio passo carraio e dal marciapiede davanti a casa. Non solo. Per garantire l’incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, chi abita al piano terra deve spazzare tempestivamente la neve dal sottoportico o dal marciapiede, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze. In caso di locali non abitati, l’obbligo incombe sul proprietario. Lo stesso obbligo spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l’area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro.

Il Comune consiglia a tutti di spargere il sale sul marciapiede davanti a casa (circa 1 cucchiaio ogni metro quadro prima che nevichi; circa mezzo chilo se ha già nevicato). Il sale va distribuito prima che nevichi, sulla base delle previsioni meteo, e serve a ridurre la temperatura di congelamento di circa 5 gradi. Con il sale il ghiaccio non si forma più a zero gradi, ma a temperature inferiori a -5°.

La Protezione Civile mette gratuitamente a disposizione dei cittadini sale da spargere. Questo può essere ritirato, per tutto il periodo invernale, in via Tassinari 3/5, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12. Il sale viene distribuito sfuso, è quindi necessario essere muniti di un proprio contenitore.

In caso di neve il Comune raccomanda poi ai cittadini di usare l’auto solo se necessario. Se nevica di giorno, infatti, il lavoro dello spazzaneve è reso difficile dalle condizioni di eccessivo traffico che inevitabilmente si crea. Altra raccomandazione è quella di guidare con estrema prudenza e di utilizzare le gomme termiche o tenere le catene a bordo della propria auto.