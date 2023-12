Meteo, neve in arrivo con Big Snow: fiocchi anche in pianura e crollo delle temperature. Le previsioni

Meteo, neve in arrivo con Big Snow: da lunedì fiocchi anche in pianura e crollo delle temperature. Un intenso vortice di aria artica proveniente dalla Manica sta per abbattersi infatti sul nostro Paese favorendo nevicate al Nord fino a quote collinari. Il freddo tornerà a farsi sentire su gran parte della penisiola a partire da lunedì 4 dicembre per potrarsi verosimilmente per tutta la settimana, coprendo anche il Ponte dell'Immacolata. In Valpadana la possibilità di rovesci a carattere nevoso è molto alta. Secondo 3bmeteo, una perturbazione piuttosto intensa raggiungerà poi l'Italia settentrionale nella seconda parte della giornata di lunedì e transiterà infine al Centro-Sud nella giornata di martedì.

Vento forte, scatta l'allerta meteo nel Reatino

Le previsioni

Gli effetti come annunciato all'inizio saranno diversi, al Nord potrà nevicare a quote molto basse, anche in pianura mentre al Centro ed al Sud ci saranno rovesci e temporali con un temporaneo aumento delle temperature.

Lombardia, neve in pianura

Sulla Lombardia weekend soleggiato e ventoso, con temperature in generale diminuzione e gelate diffuse anche in pianura domenica mattina. Da lunedì pomeriggio però un modesto peggioramento interesserà la regione, con neve fino a quote molto basse e localmente anche in pianura. Ancora maltempo e nevicate martedì, quando le condizioni miglioreranno in serata. Lo rende noto Arpa Lombardia nel quotidiano bollettino meteorologico. Lunedì la nuvolosità aumenterà da ovest, con deboli precipitazioni in lieve intensificazione nell'Oltrepò Pavese, dove si attende anche la neve. Temperature minime stazionarie e massime invece in sensibile calo, intorno ai 3 gradi. In abbassamento anche lo zero termico, intorno ai 400 metri e fino a 200 metri circa ad ovest della regione. Martedì è previsto cielo molto nuvoloso o coperto con qualche schiarita ad ovest della Lombardia tra il pomeriggio e la sera. Deboli nevicate residue si attendono nella prima parte della giornata fino a quote molto basse nel Pavese, nel Lodigiano e nel Cremonese.

Allerta vento a Roma

«A seguito della segnalazione del Sistema di Protezione Civile Regionale per le forti raffiche di vento previste fin dalle prime ore di sabato 2 dicembre e per le successive 24 ore, il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio-Prima Porta. A seguito dei lavori svolti sulle alberature, gli altri cimiteri rimarranno aperti». Lo si legge in una nota del Comune di Roma che 'raccomanda ai cittadini di non frequentare parchi, ville e giardini«. »Nei Municipi X, XII e XV verrà limitata la circolazione in alcune strade: Via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio (X); via Federico Ozanam ((XII), via di Santa Cornelia (XV)«, conclude la nota.

Temperature in calo

Le previsioni di 3bmeteo da domani. Nord: Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo qualche piovasco ancora possibile al mattino sulla Romagna. Temperature in calo, massime tra 6 e 9, gelate all'alba in pianura. Centro: In prevalenza soleggiato su regioni tirreniche e Umbria. Nubi irregolari sul versante adriatico con piovaschi sull'Abruzzo. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Sud: Nubi irregolari su alta Puglia, Calabria e nord Sicilia con qualche pioggia intermittente. Più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 17.

Il maltempo

Le previsioni di 3bmeteo da lunedì 4 dicembre. Nord: Nubi in aumento al Nordovest con deboli fenomeni in estensione a Lombardia e Nordest tra pomeriggio e sera, nevosi localmente fino in pianura. Temperature in calo, massime tra 1 e 5. Centro: Nubi in graduale aumento sulle regioni tirreniche, con piovaschi su Toscana e ovest Umbria . Più sole sull'Adriatico. Temperature in calo, massime tra 7 e 11. Sud: Residui piovaschi su bassa Calabria e nordest Sicilia, più soleggiato altrove, salvo piogge in serata in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 11 e 15

Arriva la neve

Le previsioni di 3bemteo fra 3 giorni. Nord: Deboli piogge su Lombardia e Nordest con locali nevicate fino in pianura, ma con fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto al Nordovest. Temperature stabili, massime tra 2 e 6. Centro: Piogge e rovesci anche temporaleschi su tirreniche e Umbria, in estensione al versante adriatico. Neve dai 1300m. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 14. Sud: Piogge e temporali su Sardegna e regioni tirreniche, in estensione entro sera fino a Basilicata e alta Puglia. Temperature stabili, massime tra 11 e 16.