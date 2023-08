Sfida Musk-Zuckerberg, la proposta: «Il luogo ideale è Prato della Valle a Padova»

PADOVA - Elon Musk contro Mark Zuckerberg. Una sfida di arti marziali di cui si parla da giorni. E che non ha ancora trovato una collocazione. Ma ecco che spunta la provocazione di Patrizio Bertin, presidente di Ascom: la sfida s'a da far in Prato della Valle.

«Per un motivo molto concreto - dice Bertin - e che ai contendenti, maestri della comunicazione, non può sfuggire». può giocarsi la carta Tito Livio. Se le gesta della Roma repubblicana ed imperiale (vere o romanzate che siano) sono giunte fino a noi, lo devono ad un "comunicatore" d'eccezione, per l'appunto il padovano Tito Livio, antesignano sia di Musk e della sua "X" (o Twitter che dir si voglia) che di Zuckerberg e della sua "Meta" (o Facebook)».

Dunque se sfida deve essere, che si combatta in un luogo iconico della comunicazione, ovvero nella città che dette i natali al "padre di tutti i comunicatori", ovvero a Padova. «Il Prato della Valle - conclude Bertin - potrebbe essere la quinta ideale: è una delle piazze più grandi d'Europa, vanta la scenografia dell'Isola Memmia (spettacolare per le tv americane) e nel teatro Zairo venne martirizzata Santa Giustina nel 304 dopo Cristo. Insomma, se un motivo per ospitare la "sfida del secolo" deve esserci, noi ce ne abbiamo uno di molto valido e che non dovrebbe sfuggire ai due contendenti, "imperatori della comunicazione". Se poi non se ne farà nulla (sia dello scontro che della scelta della location), ce ne faremo di sicuro una ragione!».