Zuckerberg sfida Musk, la risposta a Twitter di Meta

Mark Zuckerberg ha un piano per lanciare «la risposta a Twitter», un'app simile alla piattaforma di Elon Musk ma che sia «gestita in modo sano», secondo una mail inviata dal chief product officer di Meta ottenuta dal sito The Verge. Nome in codice 'Project92', nome pubblico Threads, la nuova piattaforma sarebbe sostenuta da personaggi come il Dalai Lama e Oprah Winfrey, rispettivamente 19 e 42 milioni di follower su Twitter.