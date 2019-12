Mta ceduta dalle famiglie fondatrici ad un fondo francese: «Qui per crescere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIBANO - I fondi stranieri guardano con sempre maggiore attenzione al Nordest e alle sue medie imprese glocal. Il gruppo di private equity francese Chequers Capital ha acquisito, insieme al management, la Mta di Tribano (Padova) controllata dalle famiglie padovane Pengo e Mantegazza e che da oltre 30 anni produce apparecchiature per il trattamento dei gas compressi, la refrigerazione industriale e l’aria condizionata. Mta, fondata nel 1982 a Padova, opera con 400 dipendenti in tre stabilimenti produttivi e ha una presenza commerciale in...