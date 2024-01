Noventa. Schianto all'incrocio, motociclista di 23 anni sorpassa la coda e viene travolta da un'auto

NOVENTA (PADOVA) - Auto contro moto: schianto oggi, 17 gennaio attorno alle 8 del mattino, a Noventa Padovana. L'impatto è avvenuto all'intersezione tra via Marconi e la frazione di San Vito di Vigonza. Ad avere la peggio è stata una donna O.E. di 23 anni residente a Stra (Venezia) che si trovava in sella ad una Kawasaki 400. Quest'ultima, approfittando della lunga coda di auto incolonnate, ha cercato di superarle per avvantaggiarsi, ma giunta all'incrocio, è stata centrata in pieno da una Bmw Serie 3 guidata da B.R. di 40 anni di Vigonovo (Venezia) che nel frattempo era appena uscito dallo stop.

Il traffico già caotico è andato letteralmente in tilt. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118 e la polizia locale di Noventa con l'ausilio di alcuni colleghi di Vigonza. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è stata stabilizzata e trasportata in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono definite rassicuranti. Come da prassi i protagonisti dell'incidente sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

La situazione è tornata alla normalità dopo le 9 quando tutti gli operatori hanno completato le singole attività e i due mezzi incidentati sono stati rimossi.