MASSANZAGO/SCORZE' - Due quattordicenni senza patente hanno preso le moto di uno dei genitori e sono andati a farsi un giro. Una bravata che è costata cara ai due ragazzini, residenti a Massanzago e Scorzè (Venezia), visto che ora le rispettive famiglie dovranno pagare sanzioni per 5.100 euro ciascuno per guida senza patente. Le due moto sono anche state sottoposte a fermo per tre mesi. I fatti sono capitati lunedì pomeriggio, quando una pattuglia del reparto operativo di sicurezza urbana della Polizia Locale ha incrociato appena fuori dal centro abitato di Massanzago due ciclomotori.

Il controllo

I giovani conducenti, appena vista la pattuglia, si sono allontanati verso la vicina zona industriale. Pensando di averla fatta franca sono invece stati raggiunti e fermati dalla pattuglia della Locale. Qui gli agenti hanno scoperto che i due erano alla guida senza avere mai conseguito la patente. Uno degli agenti ha riconosciuto uno dei due perché controllato solo qualche giorno prima, quando era stato trovato con il motorino fermo con altri amici ad un parchetto della zona. Nell’occasione, non essendoci la prova che il giovane circolasse, il minore era stato solo diffidato a non condurre il mezzo sulle strade pubbliche senza la necessaria patente di guida.

La chiamata

Questa volta inevitabilmente sono scattate le sanzioni. I due hanno tentato di giustificarsi dicendo di guidare solo in strade poco frequentate come la zona industriale di Massanzago, e che avrebbero preso il foglio rosa da lì a pochi giorni. Sul posto sono stati chiamati i genitori, i quali essendo i figli ancora minorenni dovranno ora rispondere direttamente delle pesanti sanzioni.

«Non si possono guidare ciclomotori, motocicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida – ha spiegato il vicecomandante Filippo Colombara, responsabile del Reparto Operativo - chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica la pena dell’arresto fino ad un anno. Alle violazioni consegue anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva la confisca del mezzo. Mettersi alla guida senza la patente è un comportamento molto pericoloso. Il conducente - ha concluso - potrebbe non avere i necessari requisiti per guidare e anche dal punto di vista assicurativo, in caso di sinistri stradali, potrebbero sorgere problemi per gli eventuali risarcimenti».