Addio al dottor Pietro Basso: «Un vero medico di famiglia, un'istituzione»

CITTADELLA - (M.C.) La medicina una professione vissuta appieno, una missione, mettendo sempre al centro, oltre alle cure, la persona malata ed i suoi familiari. Una persona che non amava assolutamente il clamore, riservata, capace di grande umanità, prima medicina questa, per chi è nella sofferenza. Sapeva esprimere sentimenti profondi, uomo generoso e di fede. E' stato per tanti medici una figura di riferimento il dottor, mancato nella sua abitazione a causa di un malore, nel primo pomeriggio di venerdì scorso.