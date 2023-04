Cadavere di un giovane in via Annibale da Bassano a Padova, vicino al parcheggio multipiano: è giallo

PADOVA - Cadavere in via Annibale da Bassano. Il ritrovamento oggi, 25 aprile, poco dopo le 11. Si tratta di un giovane uomo che, stando alle prime informazioni, è caduto da uno dei piani sopraelevati del parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. Non sono al momento note le sue generalità, la vittima è un padovano del 1992. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gli accertamenti sulla vicenda. Tutte le piste sono aperte, non si esclude né il gesto estremo né la morte violenta. Stando ai primi rilievi infatti, nonostante sia chiaro che il giovane sia caduto dal parcheggio, alcune ferite non sarebbero compatibili con la caduta.

+++ Notizia in aggiornamento +++