Casalserugo. Addio ad Alberto Zampieri, uno dei fondatori della banda goliardica Polifonica Lenguazza

CASALSERUGO (PADOVA) - È morto a 83 anni Alberto Zampieri, uno dei fondatori della Polifonica Vitaliano Lenguazza, la famosa banda goliardica. Docente di Lettere, aveva avviato e diretto un istituto scolastico privato. Suonatore di tromba jazz, aveva aperto a Brugine il primo mercatino libero in Italia ed era editore del giornale di annunci gratuiti Portobello.

Lascia la moglie Annalisa e i due figli, Filippo e Chiara.

Passione per la musica e una grande ironia lo ha reso un componente fondamentale della Polifonica. La gloriosa orchestra prende il nome da un nobile mecenate padovano amante della musica. I musicisti giravano per la città seguiti dai goliardi, armati di feluche e mantelli. Al culime della popolarità la Polifonica raggiunse i 45 elementi. Nel 1969 la Lenguazza entrò in clandestinità. Fu sospesa ogni attività in quanto la contestazione studentesca del 1968 oscurò ogni forma di goliardia. Ma come l’araba fenice nel 1995 si ripresentò al suo pubblico che non l'aveva dimenticata. E si aggiunsero anche volti nuovi. Attualmente la Polifonica è una vera e propria associazione iscritta nel registro comunale sotto la sezione cultura.

I funerali si terranno mercoledì 21 giugno alle 15.30 alla chiesa di Casalserugo.