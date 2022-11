PIOMBINO DESE - Ha combattuto il cancro come una leonessa senza arrendersi mai ma il male, inesorabile e spietato, ha avuto la meglio. Dopo una battaglia di anni contro il tumore Lisa Pizzolato, 32 anni, sposata e con un figlio di appena 13 mesi, non ce l'ha fatta. La donna che ha dimostrato di essere una vera e propria guerriera a difesa della propria vita, aveva vinto una prima volta la malattia, ma quando si è ripresentata non c'è stato più nulla da fare. Appena un mese fa aveva festeggiato il primo compleanno del suo adorato figlioletto Lorenzo. Lisa ha combattuto la sua battaglia con l'arma potente dell'amore: seppur riservata, era riuscita a ricostruire la sua famiglia e impegnarsi proficuamente nel lavoro. La giovane mamma lavorava nell'azienda di famiglia dei fratelli Rossetto Schiumati Rossetto a Trebaseleghe.

RICORDI COMMOSSI

Chi la conosceva parlava solo bene di lei: «Mia cugina era una persona molto in gamba, concreta e pragmatica - la descrive Stefano Boldrin scosso dalla notizia della scomparsa di Lisa -. Aveva già avuta la stessa malattia alcuni anni fa e l'aveva affrontata con grande grinta e determinazione. Da un anno da Silvelle era venuta ad abitare in via Palù a Piombino Dese. Non ci sentivamo spesso ma nutrivo grande stima nei suoi confronti per il coraggio che ha dimostrato nei confronti del cancro che la perseguitava». Di poche parole è la zia che abita di fronte alla casa del marito di Lisa, Enrico e del figlioletto Lorenzo : «Non ci sono parole - sibila al telefono zia Gemma -. Semplicemente Lisa era un gioiello di ragazza, sempre con il sorriso». Sui social i colleghi di lavoro si stringono alla famiglia Pizzolato scrivendo frasi d'amore e di riconoscenza per Lisa: «Una collega straordinaria, la ricordo sempre con il sorriso e simpatica, svolgeva il suo lavoro con molto amore e con molta professionalità- dice Gabriele-. Ti stavamo aspettando ma purtroppo fisicamente non ci sarai più, anche se resterai sempre dentro ai nostri cuori. Quando ci è arrivata la notizia della tua morte non ci volevamo credere, ci siamo sentiti impotenti di fronte a questa tragedia».

Lisa nel 2017 aveva sposato Enrico e insieme avevano deciso di avere un figlio. Un anno prima del fatidico sì il male sembrava rientrato nella norma: gli interventi chirurgici e le relative cure del diagnosticato tumore al cervello sembravano dare la possibilità alla coppia di ricominciare finalmente a vivere. Sembrava l'inizio di una nuova vita ma la tregua è durata solo qualche anno. Il tumore è riapparso quasi al termine della gravidanza di Lorenzo, nato appunto l'11 ottobre dello scorso anno. Subito dopo il parto la 32enne di Piombino Dese era stata immediatamente operata. Lisa era figlia unica di mamma Loretta e papà Francesco : dopo il diploma di terza media si era iscritta al liceo linguistico Canova di Treviso. Assolutamente a suo agio con le lingue, Lisa si era laureata con il 110 e lode e aveva trovato subito lavoro a Silea prima di trasferirsi dai Rossetto a Trebaseleghe. Il funerale della donna si terrà martedì 15 prossimo alle 10 nella chiesa di Silvelle di Trebaseleghe, il paese dove vivono i suoi genitori e dove sarà sepolta.