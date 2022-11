Giovane mamma stroncata da un male incurabile, lascia un bimbo di 13 mesi

PIOMBINO DESE- Un male incurabile ha stroncato la vita di una donna di 32 anni di Piombino Dese. Si chiamava Lisa Pizzolato. Fino all'ultimo ha lottato come una leonessa. Era attaccata alla vita, ma la sorte non le ha dato scampo. Il suo cuore ha smesso di battere venerdì mattina nell'intimità della sua abitazione, circondata dall'affetto dei propri cari. A Piombino viveva da 5 anni, dopo il suo matrimonio con Enrico da cui è nato Lorenzo che da poco ha compiuto 13 mesi. Distrutti dal dolore sono anche i genitori di Lisa, Loretta e Francesco, che fino all'ultimo hanno sperato in un miracolo. La vittima lavorava in un'azienda con il ruolo di commerciale, amava le lingue, si era laureata e il suo carattere gioviale era amato da tutti. Adesso resta il dolore e il ricordo, in attesa delle esequie.