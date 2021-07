CAMPODORO - Era arrivata nella primavera di due anni fa riuscendo, seppure nel breve tempo in cui è stata in servizio nel territorio, a farsi conoscere e apprezzare per la professionalità e il sapersi mettere a disposizione degli altri. Si è spenta a causa di una malattia all’età di 42 anni Nicole Rossi, vigilessa in servizio nel comune di Campodoro dal maggio del 2019, residente a Quinto Vicentino. Nell’ultimo scorcio dell’amministrazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati