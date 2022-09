ABANO TERME - Un grave lutto ha colpito il mondo dell'imprenditoria alberghiera delle Terme Euganee. All'età di 79 anni si è spenta martedì Giovanna Uva vedova Carraro, titolare del Panoramic Plaza di Abano. Per anni, dopo la morte prematura del marito Gilberto, ha gestito con i figli Umberto e Ludovico uno dei più prestigiosi hotel del bacino euganeo, che si affaccia sulla centralissima Piazza della Repubblica. La notizia si è sparsa velocemente in tutta la città, suscitando profondo cordoglio in chi l'aveva conosciuta per le sue doti manageriali e per la profonda passione per l'attività alberghiera.

Un messaggio particolarmente toccante, sui social locali, è stato lasciato dai dipendenti del Panoramic Plaza. «È un triste giorno per la famiglia del Plaza Hotel: la signora Giovanna ha lasciato la vita terrena e si è spenta serenamente circondata dai suoi più cari affetti. Tutto lo staff si unisce al dolore della famiglia Carraro ricordandola con immenso rispetto e stima. Era una donna tenace e un'imprenditrice fuori dal comune. Con determinazione e una visione quasi futuristica - continuano i suoi collaboratori - è riuscita a creare un luogo ospitale che negli anni ha accolto turisti da ogni parte del mondo e li ha fatti sentire a casa, dispensando accoglienza e gentilezza a chiunque la incontrasse. La sua determinazione nel raggiungimento degli obiettivi lavorativi è sempre stata accompagnata dall'estrema cordialità, attenzione, rispetto e cura per il cliente, un connubio vincente che ha consentito all'azienda di raggiungere obiettivi importanti. Con lei è nato il Plaza Hotel che tutti oggi conoscono e noi promettiamo di dare continuità ai valori che ci ha trasmesso. Le sue intuizioni brillanti e lungimiranti hanno posto le basi per i progetti futuri che porteremo avanti solo in suo nome». Il funerale verrà celebrato sabato alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore.