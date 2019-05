Scoperta una fonte termale, acqua curativa a 40 gradi

di Camilla Bovo

MONSELICE - Monselice, città termale. Dopo anni di indagini e studi è stata ufficialmente accertata la presenza di una fonte termale nel territorio della frazione di San Cosma. A darne notizia, con grandissima soddisfazione, il sindaco Francesco Lunghi. Le ricerche sono cominciate nel 2014 in un terreno agricolo per volontà di un privato, il dottor Silvano Zanetti, dal quale ha preso il nome la fonte appena individuata, subito ribattezzata Silvano. «Notevolissima è la profondità alla quale ci si è dovuti spingere per intercettare la risorsa termale, ben 725 metri, ma ciò ne garantisce la purezza, le caratteristiche chimico fisiche e la temperatura ad oggi superiore ai 40° gradi