PADOVA - Sono 30mila i padovani che, per spostarsi in città, hanno deciso di utilizzare i monopattini elettrici in sharing. Dall'1 gennaio del 2021, le multe nei confronti di chi utilizza questi mezzi (anche quelli privati) sono arrivate a quota 91, mentre sono stati 21 gli incidenti che hanno coinvolto questi utenti della strada.

Il servizio di monopattini in condivisione, avviato lo scorso 23 settembre ha collezionato circa 180mila corse e oltre 60mila chilogrammi di Co2 risparmiati.

LE CARATTERISTICHE

La media d'età degli utenti è di 28 anni e per il 70% si tratta di uomini. La durata media di un noleggio è di 11 minuti, mentre la media chilometrica è di 2,1 chilometri. Il servizio ha registrato un fisiologico calo a dicembre e gennaio, i mesi più freddi e si dimostra molto utilizzato soprattutto il venerdì e il sabato.

La fascia oraria di maggior utilizzo è quella tra le 17 e le 19 e subito a seguire quella tra le 13 e le 14. Molti partono e arrivano in centro, ma il servizio funziona in maniera capillare anche in tutti i quartieri.

LE SANZIONI

Le sanzioni erogate nei confronti di chi utilizza questo mezzo in maniera scorretta sono state in tutto 91 dall'1 gennaio 2021 e riguardano quindi per la stragrande maggioranza monopattini privati visto che il servizio pubblico in sharing è iniziato a settembre. Di queste sanzioni, 54 sono legate al trasporto di un passeggero, 8 alla mancanza di luci, 6 al mancato utilizzo del casco da parte di un conducente minorenne e 3 alla circolazione in area vietata.

Sempre dall'1 gennaio 2021 a oggi sono 21 gli incidenti che hanno visto coinvolto un monopattino. Di questi solo due avevano come protagonisti i monopattini in sharing a flusso libero del servizio offerto dalle aziende Bit Mobility e Dott.

RAGONA

«Si tratta di un mezzo che piace ai giovani e ce lo dimostrano i dati ha spiegato ieri l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Un mezzo utile per connettere tutti i nostri quartieri in modo facile e veloce. Il fatto che la lunghezza media dei tragitti sia di 2 km, significa che è un mezzo ideale per il cosiddetto ultimo miglio».

«Ed è proprio questo l'obiettivo di un sistema di mezzi in sharing a flusso libero. Sommato alle biciclette, costituisce un servizio importante per i cittadini, che possono contare su diverse tipologie di mezzo sempre accessibili, a qualsiasi ora del giorno e da ogni punto della città».

«Un ringraziamento va alla Polizia Locale. Le giornate di formazione svolte nei mesi scorsi hanno avuto un grande successo e sono state fondamentali per diffondere sempre più una cultura della mobilità sostenibile. Possiamo infatti osservare che molte delle sanzioni date nel corso del 2021 , ad esempio tutte quelle che riguardano le luci, riguardano i monopattini privati, che spesso non hanno tutte le dotazioni di sicurezza necessarie».

LO SMOG

Complice anche il vento che ha spazzato via l'aria inquinata, in questi giorni il Pm 10 sta dando un po' di tregua. I dati dell'Arpav arrivati sulla scrivania dell'assessore all'Ambiente Chiara Gallani ieri mattina, così, hanno confermato, per quel che riguarda i blocchi del traffico, il semaforo verde. Questo significa che oggi e domani, dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i mezzi privati Euro 0 e Euro 1 a benzina e gli Euro 1, euro 2 e Euro 3 diesel. Stop anche per moto e scooter Euro 0.