PADOVA - L’anno scorso sono stati più di 100 i monopattini multati in città. A rivelarlo è stato ieri l’Istat nel report sugli ‘Incidenti stradali anno 2021”. Sanzioni che, naturalmente riguardano tanto i mezzi privati, quanto quelli in sharing.



LE REGOLE

Un decreto ministeriale parifica i monopattini alle biciclette. Questi, infatti, devono avere indicatori direzionali e luci anteriori e posteriori e può salire a bordo una sola persona. Quelli privati raggiungono una velocità di 25 km/h, quelli a noleggio di 20. Nelle zone pedonali, come ad esempio l’anello di Prato della Valle, possono correre a massimo 6 chilometri orari. A Padova non possono circolare nelle strade dove il limite è superiore ai 50 orari, sul Liston e sulla Zip.



NOLEGGIO

I monopattini a noleggio sono particolarmente robusti e dotati di ammortizzatori e ruote larghe per ridurre al minimo la pericolosità. Per quel che riguarda i mezzi in condivisione, questi vengono messi a disposizione dalle aziende Dott e BitMobility, sono presenti a Padova dall’autunno 2021 e hanno registrato numeri record che hanno dimostrato quanto il mezzo sia apprezzato dai padovani, in particolare dai più giovani.

A quasi un anno dall’avio del servizio, sono circa 55.000 gli utenti iscritti alle piattaforme per un totale di oltre 400.000 noleggi. I chilometri percorsi sono oltre 930.000 e i viaggi hanno una durata media di 11 minuti e 2,1 chilometri.

La settimana scorsa, intanto, la giunta ha approvato ieri una delibera che prevede di estendere fino al 26 luglio 2023 il periodo della sperimentazione della mobilità in sharing a flusso libero.



IL COMUNE

«Avevamo previsto la possibilità di allungare il servizio quando istituito e, visti il grandissimo successo che ha riscontrato e la possibilità di prorogare i tempi per questo tipo di sperimentazione, abbiamo deciso di estenderlo per un altro anno, offrendo ai padovani la possibilità di continuare a muoversi con questi mezzi – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona - I dati, ancora una volta, ci mostrano un sistema molto apprezzato in particolare dai più giovani, con un boom evidente nei mesi primaverili, quando il bel clima e le temperature miti rendono proprio piacevole l’utilizzo di questo mezzo. É cresciuto molto il numero degli abbonamenti: se all’inizio circa il 20% degli utenti utilizzava un abbonamento per trovare tariffe più convenienti, oggi oltre il 40% degli utenti è abbonato, indice di un utilizzo sempre più abitudinale e costante. Si registra anche un aumento dei noleggi nelle aree periferiche, a indicare come il mezzo sia sempre più utilizzato come alternativa a quello privato».

Per poter noleggiare un monopattino, è necessario scaricare la app dagli stores e registrare il proprio profilo utente. Il servizio è rivolto soltanto a utenti maggiorenni. Il mezzo, se libero, può essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione. Tutti i monopattini di entrambe le compagnie sono dotati di rilevamento satellitare che previene i furti e allo stesso tempo controlla la velocità del mezzo rallentandola nelle aree pedonali e inibisce il termine del noleggio nelle zone in cui è vietato il parcheggio.