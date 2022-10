PADOVA - Nasce a Padova il quadrilatero del lusso, un'area in pieno centro dedicata allo shopping di qualità che potrà contare su un nuovo parcheggio da 200 posti auto che troverà posto in largo Europa. Ad annunciare l'iniziativa, dal sapore tipicamente milanese (è nel capoluogo meneghino che nasce il quadrilatero della moda compreso tra via Monte Napoleone, via Manzoni, via della Spiga e corso Venezia) è stato ieri l'assessore al Commercio, Antonio Bressa che da mesi sta lavorando all'iniziativa.

Il quadrilatero del lusso

«Si tratta di un progetto che nasce dalla volontà di rilanciare e valorizzare un ambito molto importante del centro storico - ha spiegato l'assessore - Lo presenteremo insieme ad Ascom Confcommercio e ai negozianti di via San Fermo dai quali abbiamo raccolto una serie di idee e spunti. L'idea prevede una cornice di interventi che permetta di sviluppare un ambito che sia riconoscibile e attrattivo, da via Santa Lucia a piazza Insurrezione e galleria Borromeo, da via San Fermo fino a piazza Garibaldi. Un quadrilatero dove il cittadino o il turista sa di poter trovare marchi prestigiosi e negozi di primo livello per essere competitivi con gli outlet della moda».

«Alcune azioni saranno rapide, come la prossima apertura del park sotterraneo in largo Europa che porterà 200 nuovi posti a rotazione a servizio del centro, proprio in prossimità del quadrilatero, mentre in futuro ci sarà anche una fermata del tram dedicata - ha aggiunto - Altre azioni sono già realizzate, come la nuova illuminazione a led sotto i portici che è già stata installata in via Emanuele Filiberto. Poi proseguiremo con l'arredo urbano, il sostegno per le luminarie natalizie, impianti pubblicitari digitali e aiutando la realizzazione di eventi promozionali nella zona».

Tutte iniziative che, dopo, la chiusura di molti punti vendita di marchi prestigiosi, vogliono riportare in questa area del centro i brand del lusso. Di particolare interesse è l'apertura del nuovo parcheggio in struttura che prenderà il posto dell'attuale park Contarine (ex Garage Europa) che oggi può contare su 130 stalli di sosta auto e 14 per i motocicli. La maggior parte dei posti auto è destinata ai residenti e i posti a rotazione hanno tariffe alte (5 euro all'ora per le prime 3 ore, 1 euro all'ora per le ore successive). La nuova struttura, che ha annesso anche la vecchia autorimessa Conciapelli, una volta entrata in funzione (probabilmente entro Natale) metterà a disposizione, appunto, 200 posti a rotazione a cui si aggiungono i parcheggi ad abbonamento riservati ai residenti. Non solo. Sarebbe in programma un abbassamento significativo delle tariffe in modo da rendere più appetibile la sosta.

Intanto c'è Shopapemus

A Palazzo Moroni si fa anche notare che, un volta aperto, il parcheggio in struttura avrebbe una capienza doppia rispetto a piazza Insurrezione che, attualmente, è l'unica area di sosta veramente a servizio del centro storico. I più maliziosi fanno poi notare che con il nuovo autosilo in largo Europa la necessità di realizzare alla Prandina un grande parcheggio a servizio dei negozi del centro potrebbe venire meno. «Sono convinto che Padova abbia molte potenzialità, grazie al forte sviluppo del turismo, al nuovo Centro congressi, alla crescita costante dell'Università e alle nuove grandi opere - ha concluso Bressa - Tanti investitori stanno guardando proprio a Padova. In questo scenario vogliamo essere attrattivi nell'ambito del fashion retail lavorando sulla vocazione di quest'area che può avere ancora potenzialità da esprimere». In attesa che il nuovo luxury district veda la luce, i negozi di via San Fermo (nel tratto tra via Matteotti e via Dante) organizzano stasera dalle 18.30 alle 23 Shopapemus. Una delle principali vie dello shopping cittadino sarà invasa da mille palloncini luminosi che evocheranno le atmosfere degli anni '80 con l'obiettivo di comunicare a tutti che il tratto ancora aperto al traffico della via è in grado di offrire a clienti shopping e servizi di alta qualità. Tra i progetti del Comune però ormai da anni c'è anche la creazione di un'area pedonale che da largo Europa porti fino a via Dante facendo scattare, così, lo stop alla circolazione anche in questo tratto di via San Fermo.