Miss Maglietta bagnata: festa ai Navigli ma non si placa la polemica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Anche Chiara Gallani spara a zero su Miss maglietta bagnata. L'assessore al Verde ha stigmatizzato la manifestazione che si è tenuta in serata ai Navigli. «Credo che iniziative di questo tipo debbano sollevare una riflessione ha scandito l'esponente di Coalizione civica Ritengo che nel 2018 queste manifestazioni siano perlomeno anacronistiche». Gallani respinge poi al mittente la polemica di chi ha paragonato miss Maglietta bagnata al Padova Pride. «Si tratta di due manifestazioni che non possono essere paragonate perché partono da presupposti completamente diversi. L'iniziativa dei Navigli, infatti, mette in scena una vera e propria aggressione da parte degli uomini nei confronti delle ragazze che partecipano».