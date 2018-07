Alessia, la bella velista di 19 anni "vola" alla prefinali di Miss Italia

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -, 19 anni, di, studentessa in psicologia con la passione della lettura e della, si è aggiudicata il titolo regionale die accede così alle prefinali nazionali diAlessia è stata eletta al termine di un spettacolo sul palco e dopo la passerella allestiti sulla piscina del Camping Village Pino Mare apresentati da Michele Cupitò, grazie alla organizzazione dalla direzione del camping, in collaborazione con l’agenzia modashow.it, esclusivista regionale del concorso.Ospite della finale al Pino Mare, Linda Pani, Miss Equilibra 2017. L’appuntamento con l’elezione di Miss Friuli Venezia Giulia e Miss Cinema Friuli Venezia Giulia è fissato per mercoledì 22 agosto al centro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro. Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul canale Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia.