Concorso "maglietta bagnata", l'assessore si ribella: «È sessismo»

di Alberto Rodighiero

PADOVA - In giunta scoppia il caso maglietta bagnata. Una polemica che più estiva non potrebbe essere. Una polemica che, però, assume anche un importante risvolto politico. Ieri sera la manifestazione - rinviata all'ultimo momento per l'allarme maltempo - organizzata da Federico Contin doveva ospitare la seconda edizione di Miss maglietta bagnata, la settimana scorsa era stata la volta di Miss Naviglio e si chiuderà la settimana prossima con Miss lato B. Un trittico per nulla apprezzato dall'assessore ai Servizi sociali Marta Nalin, da sempre attenta alle pari opportunità e alle politiche di genere. «Parlare di sessismo non mi sembra eccessivo. Con manifestazioni di questo tipo non si fa altro che oggettivare la donna. Pensavo che cose del genere facessero parte del passato. Far sfilare delle ragazze in maglietta solo per poter sbirciare qualche trasparenza, è inaccettabile».