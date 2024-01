Mestrino. «Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin» poi la spinge contro una scala davanti ai figli: marito violento denunciato

MESTRINO (PADOVA) - «Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin». E l'ha spinta contro la scala di casa, di fronte ai due figli minorenni. Un 31enne romeno è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie di 27 anni. I carabinieri nel pomeriggio del 13 gennaio hanno eseguito un'ordinanza, emessa dal Gip di Padova, che dispone l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 31enne.

I fatti risalgono allo scorso 7 gennaio. Dal 2019 l'uomo si era dimostrato violento nei confronti della consorte e il culmine è avvenuto quel giorno: l'ha spinta contro la scala di casa minacciandola di farle fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo del cui omicidio è accusato l'ex fidanzato Filippo Turetta. Il tutto di fronte ai loro figli. Quando si è allontanato, la donna ha chiamato i carabinieri e ha raccontato di aver avviato le pratiche per la separazione, cosa non gradita al marito.

In passato il 31enne era arrivato a pedinarla e controllarle il telefono.