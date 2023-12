PADOVA - È un mercato immobiliare in calo del 14,9% quello di Padova, stando ai primi nove mesi del 2023, secondo le rilevazioni dell’ufficio studi Gabetti. Solo 2.355, infatti, sono le transazioni residenziali registrate nelle agenzie del gruppo fino a fine settembre, in sensibile discesa rispetto all’anno precedente.



I NUMERI

Nell’analisi delle microzone, il centro fa storia a sé con quotazioni tra 2.750 e 3.700 euro al mq per l’usato in buone condizioni civile e signorile, e 4.300 euro al mq per le soluzioni signorili in ottimo stato, esclusi gli immobili di pregio. Abitazioni da ristrutturare o in buono stato scendono anche fino ai 2.000/2.250 euro al mq.

Se la zona Carmine – Savonarola e Riviere Interne – Santo – Santa Giustina – Prato della Valle si aggirano sui 2.240 euro al mq per l’usato civile in buono stato, la quotazione sale a 3.400 euro per quello signorile, mentre dalle parti di Dimesse – Città Giardino – Santa Croce le stesse tipologie oscillano tra i 2.410 e i 3.400 euro al mq.

Le cifre si abbassano spostandosi alle Riviere Esterne – Porta San Giovanni, dove le due categorie sono sui 2.400 euro e i 3.400 euro al mq per il signorile.

Ad abbassarsi notevolmente sono le quotazioni nei quartieri Ospedali e Portello – Istituti, dove l’usato medio in buono stato è tra i 1.450 e 1.630 euro al mq, che salgono a 1.600 e 1.930 nelle soluzioni in ottimo stato.

Zone come Palestro – San Giuseppe, Sacra Famiglia – Basso Isonzo e Facciolati variano, invece, tra i 1.100/1.330 euro al mq per l’usato economico in buono stato e 1.250/1.450 euro al mq per soluzioni di categoria civile.

La forbice delle quotazioni si allarga nei quartieri Scrovegni – Stazione – La Cittadella – Fiera e Porta Trento dove gli immobili in vendita come civile in buono stato possono essere quotati dai 1.200 ai 2.400 euro al mq.

Nelle zone scandite da Bassanello – Madonna Pellegrina e San Paolo – Sant’Osvaldo, invece, l’usato ben messo si attesta tra i 1.330 e i 1.450 euro al mq per le soluzioni civili, che in zona Forcellini sono tra 1.180 e 1.400, salendo nelle soluzioni signorili in buone condizioni ad una media di 2.100/2.250 euro al mq.

Cifre simili a quelle di Terranegra – San Gregorio, tra i 1.170 e i 1.400 euro al mq per l’usato in buone condizioni economico e civile, che scendono a 800/920 euro al mq in zona Arcella, ed ulteriormente a 750/920 in Prima Arcella – Borgomagno.