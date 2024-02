Padova. Medici Fimmg: spese non giustificate, il sindacato denuncia l'ex segretario Crisarà, presidente dell'Ordine

PADOVA - Spese non giustificate per 100 mila euro dal bilancio della Fimmg, il direttivo ha denunciato l'ex segretario, e attuale presidente dell'Ordine dei medici di Padova, Domenico Crisarà. Che si dice estraneo a tutto. Le accuse sono emerse durante l'ultima riunione del sindacato guidato da Crisarà fino alla fine del 2023. Durante l'assemblea sono state evidenziate delle incongruenze nei bilanci e per questo è stato presentato un esposto alla Procura di Padova.

«L’utilizzo dei fondi Fimmg sezione provinciale di Padova è sempre stato finalizzato alle attività istituzionali, statutarie, organizzative e di rappresentanza della sezione e al sostegno dei singoli iscritti, in piena trasparenza; le risorse sono state utilizzate in modo corretto e coerente ai fini della politica sindacale - ha precisato Crisarà - Le modalità di utilizzo dei fondi sono sempre state accessibili a tutti e condivise con la Dirigenza.