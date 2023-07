ALBIGNASEGO - L’intera città si è messa alla ricerca di un bambino per poterlo mettere in contatto con Mario Tozzi. Questa l’avventura del piccolo Pietro Volpin, di undici anni, grande fan del divulgatore scientifico. Lo scorso 21 luglio Tozzi era stato ospite alla rassegna di Albignasego Parole D’Autore, e il suo intervento, nel quale ha presentato il suo nuovo libro “Mediterraneo inaspettato”, ha chiuso l’edizione 2023 della manifestazione organizzata al parco di Villa Obizzi. Proprio dopo questa sua partecipazione Tozzi ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook, corredato dalla foto di una letterina scritta a mano da un bambino. «Finita la serata, un bambino mi porta questa letterina cui vorrei rispondere, ma che non reca indirizzi mail né telefoni. Chi mi aiuta a ritrovarlo?» scrive il divulgatore nel suo post.



IL TESTO

«Caro signor Mario Tozzi, io sono Pietro Volpin, ho 11 anni e sono un tuo fan. Sono molto contento che sei venuto qui ad Albignasego. Io e la mia famiglia credevamo che sarebbe stato impossibile vederti dal vivo, infatti quando ho saputo che saresti venuto qui nella mia città sono stato così contento che non vedevo l’ora di partecipare a questa serata. Quando ho visto il tuo primo documentario mi sei subito piaciuto moltissimo perché sai spiegare in modo semplice ma completo tutti gli avvenimenti della natura. Tu sai incuriosire tutte le persone che ti guardano e arricchire tutte le conoscenze dei ragazzi» ha scritto Pietro nella sua lettera.

Dopo l’appello social del divulgatore scientifico la risposta della cittadinanza è stata immediata: oltre 200 condivisioni del post, tra profili personali e gruppi Facebook, e si è riusciti a risalire al giovane proprietario della missiva. «Ho risposto sia attraverso Instagram che attraverso Facebook e Messenger alle pagine ufficiali di Mario Tozzi, fornendo i nostri recapiti, sia l’indirizzo di casa che l’e-mail. Poi siamo stati contattati anche da Bruna Coscia, organizzatrice dell’evento di Albignasego, e abbiamo fornito anche a lei i nostri dati per poter essere contattati» ha raccontato Paola Bellini, mamma di Pietro. Ora dunque si aspetta una risposta, in qualsiasi modo questa possa arrivare, e nel frattempo Pietro continua a coltivare questo suo interesse per la scienza.

«Pietro è un bambino molto curioso, ha una grandissima sensibilità. Anni fa ha guardato le prime puntate di Sapiens, soprattutto tutta la parte relativa ai vulcani, e da lì gli abbiamo comprato uno dei suoi primi libri scientifici, scritto da Mario Tozzi e Federico Taddia. Poi ha guardato anche i suoi documentari, che sono spiegati in maniera semplice e comprensibile anche per i bambini» racconta sempre mamma Paola. Quello con Mario Tozzi era dunque un incontro molto atteso per Pietro. «È stato felicissimo» racconta ancora la mamma. «E visto che ci sarebbe stata tantissima gente, gli ho suggerito di scrivergli un bigliettino, così se avesse avuto voglia a fine incontro avrebbe potuto presentarsi e ringraziarlo. Lui si è messo a scriverlo e a fine incontro, oltre a portargli il libro da far autografare, gliel’ha potuto consegnare direttamente, e da lì è nato tutto» aggiunge Paola.

Mario Tozzi è noto sia come divulgatore scientifico che come conduttore televisivo. Dopo aver cominciato la sua carriera nel 1996 collaborando con alcune puntate di Geo&Geo, ha condotto il programma “Gaia – Il pianeta che vive” dal 2000, al quale sono seguiti “Terzo pianeta”, “La gaia scienza” e “Sapiens – Un solo pianeta”.