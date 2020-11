AGNA Muore in poche ore a causa di un malore a soli 39 anni, ad un mese esatto dalla morte dello zio paterno: domenica funesta ad Agna, dove il paese si è svegliato con la brutta notizia della morte di Lisa Sette, avvenuta nella giornata di sabato, certamente per cause naturali e non legate alla pandemia. La donna era originaria di Pegolotte di Cona, località del veneziano, distante peraltro pochi chilometri e con il marito e la madre viveva in una abitazione ad Agna. Qui pare che nella giornata di sabato si sia sentita male, forse una crisi respiratoria dovuta ad uno scompenso cardiaco, fatto sta che il compagno ha chiesto l'intervento del 118, ma i sanitari che l'hanno portata a Piove di Sacco non hanno potuto far nulla, la morte era sopraggiunta in pochi minuti.



SECONDO LUTTO

La salma ora è all'obitorio dell'Immacolata Concezione, a disposizione dell'autorità giudiziaria che, per chiarire le cause del decesso, potrebbe disporre l'esame autoptico. Giusto un mese fa, il 21 ottobre scorso, lo zio Paolo Sette, residente a Pegolotte era morto di infarto e il padre stesso di Lisa, molti anni fa, era deceduto in giovane età, sempre per ragioni dovute ad un problema di cuore. Circola l'ipotesi, tutta da verificare, che la donna, potesse aver avuto una patologia dello stesso tipo. Spesso su questo fronte si riscontra una ereditarietà tra consanguinei. Ad Agna Lisa Sette non era arrivata da molto tempo: era conosciuta di vista da molte persone perché sorridente e anche perché sia lei che la madre erano di corporatura piuttosto robusta, motivo forse che potrebbe aver contribuito ad un affaticamento del cuore.

A Pegolotte la famiglia Sette è ben conosciuta e molte persone hanno chiamato la zia paterna, rimasta vedova da poche settimane, per avere notizie della morte della nipote, che però da molto tempo non aveva rapporti con i congiunti del paese di origine.



AUTOTRASPORTATORI

Il padre di Lisa, come lo zio, erano autotrasportatori e per un certo periodo avevano anche gestito una trattoria nella zona di Loreo, prima di prendere strade diverse. Un fratello di Lisa Sette vive invece a Conselve e pure lui è autotrasportatore, ma pare non avesse rapporti con la sorella da parecchi anni. «Purtroppo non siamo riusciti ad avere contatti con il marito della signora, ma oltre ad esprimere la nostra solidarietà alla famiglia, ci mettiamo a disposizione per ogni necessità che ci potesse essere», afferma il sindaco di Agna Gianluca Piva, che è stato informato del decesso della donna nella tarda serata di sabato.

