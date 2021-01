CARTURA - Torna a casa dopo il lavoro e sta per mettersi a tavola per la cena, ma stramazza a terra e muore in pochi attimi sotto gli occhi impotenti della moglie.

Profonda impressione a Cartura ha suscitato la morte improvvisa di Paolo Temporin, 57 anni, avvenuta nella sera di mercoledì 30 dicembre nella sua abitazione del paese del Conselvano: un volto molto conosciuto, grazie al pluriennale attivo impegno nella Protezione Civile. Temporin era dipendente da oltre trent’anni della Sarel Plast, azienda di Stanghella che si occupa di imballaggi in materie plastiche. Tra qualche anno avrebbe raggiunto l’agognata pensione.

SPIRATO IN POCHI MINUTI

Come ogni sera, stava per sedersi a tavola, quando un malore improvviso lo ha fatto cadere esanime a terra. Subito soccorso dalla moglie Emanuela, l’uomo è spirato in pochi minuti e nulla hanno potuto fare i sanitari giunti sia dall’ospedale di Conselve con un’ambulanza, che con quella medicalizzata arrivata poco dopo dal nosocomio di Schiavonia, che hanno constatato solo il decesso di Temporin, dovuto ad un infarto, tanto che poi è stato disposto il suo trasferimento all’obitorio. A Cartura il nome di Paolo Temporin è associato a quello della Protezione civile: ha fatto parte del gruppo comunale fin dalla fondazione, prendendo parte a numerose attività e spedizioni in zone dove si sono verificate situazioni di emergenza. Sempre in prima linea, era stato in Abruzzo dopo il terremoto del 2009, aveva lavorato con impegno a Casalserugo durante l’alluvione del 2010, quando in paese c’era necessità di fare una ronda o era necessario monitorare i corsi d’acqua Paolo era sempre presente.

«È stato un pilastro della nostra Protezione civile, alla quale ha donato impegno e passione senza risparmio», dice commossa la sindaca Anna Pasqualina Franzolin. Il vice sindaco Massimo Zanardo evidenzia che «Paolo è stato anche coordinatore del nostro gruppo comunale, la sua morte ci colpisce tutti sia per il ruolo straordinario di volontario, sia per la persona che era, sempre disponibile, gentile, pronto a operare».

Commosso anche il ricordo di Massimo Cardin, attuale coordinatore della Protezione civile di Cartura: «In quasi 20 anni di volontariato Paolo era un riferimento per tutti noi, resta presente nel cuore di ogni componente». Paolo Temporin lascia, oltre alla moglie Emanuela, anche le figlie Samantha e Marika, ora sposate; i funerali lunedì 4 gennaio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Cartura.



