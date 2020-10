​Malformazione rara alla gamba, per aiutare il piccolissimo Giovanni basta un tappo di palstica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGONZA (PADOVA) - Attivato anche a Vigonza un punto raccolta deiper il piccolo. In due giorni ne sono stati raccolti già due sacchi pieni zeppi. «Ringraziamo i titolari dell’agenzia Generali di via Municipio che ci hanno contattato per aderire all’iniziativa – ha detto Patrizia Gallinaro, amica dei genitori del piccolo Giovanni -. Cerco di dare una mano alla famiglia per raccogliere donazioni e offerte perché Giò deve sottoporsi a un. Faccio appello alle donazioni. Si tratta della raccolta “Diamo il meglio a Giovanni” avviata da Erika Molinarolo, mamma di Giovanni,«Nel 2019 Giò ha avuto 3 interventi in Florida: l’11 luglio, il 12 settembre e il 10 dicembre – ricorda Erika nella pagina facebook “Diamo il meglio a Giovanni” -. Interventi del valore di 400.000 euro. Il 23 marzo 2021 dovrà essere sottoposto ad un quarto intervento, perché la dismetria tra i due arti va a danneggiare l’altro ginocchio, i legamenti, le anche, la spina dorsale. Operazione per ulteriori 150.000 euro: stiamo organizzando eventi, cene, aperitivi, banchetti e vendita di prodotti in cambio di donazioni. Vedere mio figlio camminare, anche se a modo suo, è una spinta ad andare avanti., davvero poco, ma come dico sempre goccia su goccia si riempie il mare. Ce la faremo insieme; non smetterò mai di credere che la vita, per il mio piccolo Giò, sarà ricca della normalità che finora non assapora». Per contribuire basta scrivere un messaggio Whatsapp al 339.3776563 di nonna Lorena. Donazioni: Iban IT14 G0760 112100001 0454 33644 intestato a mamma Molinarolo Erika, causale “Diamo il meglio a Giovanni”.(l.lev.)